Сервисный центр Liebherr-24,

ремонт холодильников 24 часа в сутки

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■ Выезд в день обращения

Выезд мастера происходит в день вызова. В любое удобное время опытный специалист устранит неполадку с предоставлением гарантией.

■ Узкая специализация

В процессе ремонта холодильника либхер применяются только оригинальные запчасти, которые напрямую покупаются на заводе LIEBHERR.

■ Круглосуточная работа

В любое удобное время опытный специалист устранит неполадку с предоставлением гарантией.

■ Гарантия на работы до 3 лет

Сервисный центр Liebherr24 предоставляет гарантии на все виды произведенных работ.


Цены на услуги

Проблема Цена, руб
Не морозит от 900
Не включается от 1000
Перемораживает от 1200
Не отключается от 800
Ошибки на дисплее от 1500
Внутри вода, лед от 700

* Полный перечень поломок представлен с соответствующем разделе «Поломки».


Сломался холодильник? Звоните прямо сейчас по телефону: +7(495) 638 07 54


Вопрос-ответ

Вопрос: Холодильник Либхер при работе издает щелчки ...
Ответ: В современных холодильниках Либхерр в большинстве модельного ряда... далее...

Вопрос: После разморозки, срабатывает аварийная сигнализация (или при включении...
Ответ: Лампочка Alarm также обозначена на некоторых холодильниках в... далее...

Вопрос: Холодильник Либхер "журчит" издает странные звуки и при...
Ответ: Данные звуки похожие на переливание, журчание, кипение ,... далее...

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Практика ремонта

Неисправность: Температура в холодильной камере холодильника Либхер повышалась от...
В сервисный центр Либхерр 24 поступила заявка на... далее...

Неисправность: Отключилось внутреннее освещение в холодильнике ...
В сервисный центр Либхер 24, поступила заявка на... далее...

Неисправность: На дисплее высветилась ошибка Е7 ...
В сервисный цент Либхер 24 поступила заявка на... далее...

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Сервисный центр Liebherr24.ru

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  2. Устранение любого вида поломок;
  3. Быстрый выезд специалиста;
  4. Гарантии на ремонт.


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